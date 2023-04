Pericolo in aria, scoperte due specie di uccelli velenosi che attaccano con una potente neurotossina: ecco dove vivono (Di mercoledì 5 aprile 2023) In Papua Nuova Guinea, gli scienziati hanno scoperto due specie di uccelli velenosi. L’esistenza di volatili che contengono delle tossine nel proprio organismo era nota da tempo. Nel caso delle due specie oceaniche, si tratta della brachiotossina, così chiamata perchè scoperta inizialmente in alcune specie di rane in America. Basta un semplice tocco di questi animali per provocare la morte di un essere umano. Non a caso una di queste è stata chiamata “rana freccia“, in quanto le tribù indigene utilizzano il veleno per impregnare le punte delle loro frecce. Fortunatamente, gli uccelli di cui parliamo hanno un livello di tossicità molto inferiore rispetto ai piccoli anfibi. A scoprirli è stato un team di ricerca internazionale con a capo un gruppo di scienziati del Museo di Storia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) In Papua Nuova Guinea, gli scienziati hanno scoperto duedi. L’esistenza di volatili che contengono delle tossine nel proprio organismo era nota da tempo. Nel caso delle dueoceaniche, si tratta della brachiotossina, così chiamata perchè scoperta inizialmente in alcunedi rane in America. Basta un semplice tocco di questi animali per provocare la morte di un essere umano. Non a caso una di queste è stata chiamata “rana freccia“, in quanto le tribù indigene utilizzano il veleno per impregnare le punte delle loro frecce. Fortunatamente, glidi cui parliamo hanno un livello di tossicità molto inferiore rispetto ai piccoli anfibi. A scoprirli è stato un team di ricerca internazionale con a capo un gruppo di scienziati del Museo di Storia ...

