Perché Selvaggia insulta Lollobridiga | smascherata da Storace | ora tutto torna

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 aprile 2023)sale sul ring e si prende a pugni da sola. La Lucarelli ieri mattina si è alzata dal letto col piede sbagliato e ha deciso di prendersela col ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. A cui vuole togliere il diritto di studiare come decide lui e non come pretende lei. La colpa di Lollobrigida, nei giorni scorsi, è stata quella di aver definito assolutamente dignitoso il lavoro nel settore agricolo, anche come prospettiva per quei giovani che non trovano occupazione. «Meglio del reddito di cittadinanza preso dal divano», ha detto. Apriti cielo, la blogger, la gossipara, la sparapalle in servizio permanente effettivo, ne ha approfittato, forseschifa gli agricoltori con quelle mani grandi e che indicano già a vederle che cosa voglia dire lavorare senza bisogno di contumelie. E poi in fondo, vuoi vedere che ci guadagno in ...