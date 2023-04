Perché l’Italia dovrebbe colonizzare lo spazio. Urso alla Sapienza (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tutto è cominciato all’Università La Sapienza quando nel 1964 andò in orbita il primo satellite San Marco, ideato e progettato dal team del professor Luigi Broglio. Questo il tema conduttore del convegno tenutosi oggi presso la Facoltà di Medicina della Sapienza che si prefiggeva di ricordare non solo i successi del passato quanto le sfide del prossimo futuro, quelle della missione lunare Artemis che porterà di nuovo esseri umani sulla Luna e questa volta per restarci. Uno sguardo al passato… Il convegno introdotto dalla rettrice professoressa Antonella Polimeni ha visto la partecipazione di esponenti del mondo accademico e istituzionale che si sono avvicendati per illustrare i risultati ottenuti per lo spazio italiano. “Il futuro dello spazio è passato qui” è stato l’intervento del professor Paolo ... Leggi su formiche (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tutto è cominciato all’Università Laquando nel 1964 andò in orbita il primo satellite San Marco, ideato e progettato dal team del professor Luigi Broglio. Questo il tema conduttore del convegno tenutosi oggi presso la Facoltà di Medicina dellache si prefiggeva di ricordare non solo i successi del passato quanto le sfide del prossimo futuro, quelle della missione lunare Artemis che porterà di nuovo esseri umani sulla Luna e questa volta per restarci. Uno sguardo al passato… Il convegno introdotto drettrice professoressa Antonella Polimeni ha visto la partecipazione di esponenti del mondo accademico e istituzionale che si sono avvicendati per illustrare i risultati ottenuti per loitaliano. “Il futuro delloè passato qui” è stato l’intervento del professor Paolo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Piu_Europa : Il vino è un asset importante per l'Italia. Potrebbe esserlo anche quello della cannabis. Noi continueremo a batte… - FMCastaldo : Il grande problema in Italia, come ci dice l'Osservatorio Inps, è il lavoro povero. Come facciamo a parlare di lavo… - c_appendino : Noi siamo disponibili a sederci intorno a un tavolo e a collaborare per non perdere l'occasione rappresentata dal P… - anuskatriches : RT @enzomarangio: L' 'ottimo' lavoro svolto in Italia ha portato #Gravina ad essere nominato vicepresidente dell'#Uefa. Perché non sono so… - Iskadar93 : RT @AmalaTV_: Quindi Lukaku viene ammonito perché urla “muti, muti” alla curva post esultanza, tutto questo per gli ululati a sfondo razzia… -

"Rocco Schiavone 5", la vita di Marco Giallini è di nuovo sconvolta " Rocco è un po' la verità della vita , la sua forza è l'empatia ... Rocco cambia, perché noi stessi cambiamo con lui. Anche in ... all'altezza di punta Hellbronner, al confine tra Italia e Francia, ... Rovelli è ancora primo. E si annuncia uno Strega intrigante ... come facciamo a capire quello che non abbiamo mai visto Perché ... che preferisce ai giochi l'incanto del grande schermo, che ... Set: il gretto conformismo dell'Italia fascista. Cultura Nel cinema ... Sanchez incontra Meloni: "Riforma del mercato elettrico urgente, contiamo sull'appoggio dell'Italia" Insieme l'Italia e la Spagna rendono le loro società "più forti e l'Europa sarà più forte. Questo è quello che troverete nel governo spagnolo e quello che l'Italia troverà sempre nella società ... " Rocco è un po' la verità della vita , la sua forza è'empatia ... Rocco cambia,noi stessi cambiamo con lui. Anche in ... all'altezza di punta Hellbronner, al confine trae Francia, ...... come facciamo a capire quello che non abbiamo mai visto... che preferisce ai giochi'incanto del grande schermo, che ... Set: il gretto conformismo dell'fascista. Cultura Nel cinema ...Insiemee la Spagna rendono le loro società "più forti e'Europa sarà più forte. Questo è quello che troverete nel governo spagnolo e quello chetroverà sempre nella società ... Perché in Italia l’unica ideologia che resiste è quella dei complottisti L'Espresso