Perché il parlamentare Matteo Renzi può essere «direttore non responsabile» di un giornale

Si apprende che Matteo Renzi dovrebbe sostituire Piero Sansonetti alla direzione de Il Riformista. La domanda che in molti si pongono è se un senatore della Repubblica in carica possa o meno dirigere una testata giornalistica e con quali conseguenze, soprattutto se non risulta nemmeno iscritto all'albo dei giornalisti. Considerando il primo punto, non sarebbe neanche la prima volta che un parlamentare ricopre il ruolo di "direttore" all'interno di una testata giornalistica: Renzi cita il caso di Sergio Mattarella a Il Popolo, ma ricordiamo anche un Walter Veltroni a l'Unità nel 1992. Walter Veltroni venne eletto parlamentare della Repubblica italiana nel 1987 per due legislature di seguito (X e XI) diventando nel mentre direttore de l'Unità subentrando a Renzo Foa.

