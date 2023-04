Perché il Giovedì Santo di Francesco a Casal del Marmo è un nuovo inizio (Di mercoledì 5 aprile 2023) La settimana santa comincia con i riti del Giovedì Santo, prima la messa del crisma e poi il ricordo dell’ultima cena, la famosa “lavanda dei piedi”. È stata una delle prime novità che hanno presentato il volto della Chiesa in uscita di Francesco, eletto un paio di settimane prima della Pasqua del 2013. Da allora infatti è diventata consuetudine che il papa si rechi in qualche penitenziario, o centro di accoglienza per rifugiati, assillanti, o altri luoghi simili. Sino ad allora la tradizione prevedeva una solenne cerimonia in San Pietro, dove di volta in volta venivano invitati 12 persone, di diverse estrazioni e provenienze. Comunque lì. Il risultato cambia? Sì, cambia: la Chiesa in uscita non viene visitata, raggiunta, ma va a cercare l’umanità, nelle periferie della vita e dell’esistenza umana. In uscita, appunto. Se ci si pensa ... Leggi su formiche (Di mercoledì 5 aprile 2023) La settimana santa comincia con i riti del, prima la messa del crisma e poi il ricordo dell’ultima cena, la famosa “lavanda dei piedi”. È stata una delle prime novità che hanno presentato il volto della Chiesa in uscita di, eletto un paio di settimane prima della Pasqua del 2013. Da allora infatti è diventata consuetudine che il papa si rechi in qualche penitenziario, o centro di accoglienza per rifugiati, assillanti, o altri luoghi simili. Sino ad allora la tradizione prevedeva una solenne cerimonia in San Pietro, dove di volta in volta venivano invitati 12 persone, di diverse estrazioni e provenienze. Comunque lì. Il risultato cambia? Sì, cambia: la Chiesa in uscita non viene visitata, raggiunta, ma va a cercare l’umanità, nelle periferie della vita e dell’esistenza umana. In uscita, appunto. Se ci si pensa ...

