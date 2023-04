Perché gli americani stanno impazzendo per il bidet (Di mercoledì 5 aprile 2023) La pandemia e la carenza di carta igienica nel marzo 2020 ne hanno risvegliato l’interesse: il bidet permette anche un notevole risparmio di denaro e preserva l'ambiente Leggi su vanityfair (Di mercoledì 5 aprile 2023) La pandemia e la carenza di carta igienica nel marzo 2020 ne hanno risvegliato l’interesse: ilpermette anche un notevole risparmio di denaro e preserva l'ambiente

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... reportrai3 : Ho chiesto al ministero della Giustizia di avere gli stessi documenti di cui ha fatto riferimento Donzelli e mi è s… - GiulioMarini2 : Ma perché ce ne sono ancora? Qualcuno si è letto gli studi di Pfizer sulle miocarditi? Evidentemente no sennò non r… - capuanogio : ?? La Procura di Napoli sta indagando sulla guerra tra gli ultras e #ADL. L’ipotesi è violenza privata nei confront… - pecosbir : @beppesevergnini Lei mi spiega perché queste puttanate senza una ricostruzione le sparano solo gli interisti e a se… - ecolima999 : @PieroSansonetti Spero che lei li difenda anche quando verranno a casa sua o di un suo parente per rubargli gli ogg… -

Cosa ha rivelato Gherardo Colombo su Tangentopoli, il ricatto dei Pm ai politici Un memoriale inestimabile, soprattutto perché costruisce un terreno di confronto con la controparte ... Rispondendo al dialogo con Carra, l'ex Pm rievoca gli eventi di quei giorni di Mani Pulite , gli ... √ SIAE, 'soddisfazione' per l'istruttoria AGCM su Meta "Siamo pienamente soddisfatti perché l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha condiviso le posizioni della SIAE e ha ...i contenuti musicali che sono stati rimossi danneggiando gli autori ... √ '72 Seasons': come suonano i Metallica nel 2023 ... nel brano si rincorrono tutti gli elementi che ci si aspetterebbe dalla band, ma in modo pulito e confortante. Arriva così l'incoraggiamento ad affrontare l'oscurità, perché senza di essa non c'è ... Un memoriale inestimabile, soprattuttocostruisce un terreno di confronto con la controparte ... Rispondendo al dialogo con Carra, l'ex Pm rievocaeventi di quei giorni di Mani Pulite ,..."Siamo pienamente soddisfattil'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha condiviso le posizioni della SIAE e ha ...i contenuti musicali che sono stati rimossi danneggiandoautori ...... nel brano si rincorrono tuttielementi che ci si aspetterebbe dalla band, ma in modo pulito e confortante. Arriva così l'incoraggiamento ad affrontare l'oscurità,senza di essa non c'è ... Papa Francesco: "Frustrazione e sconforto, perché la pace non arriva" RaiNews