"Perché è una grande giornata". Trump? Sfida il tribunale: cos'ha voluto dire in aula (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ha parlato prima sul social Truth e poi in un comizio dalla sua villa di Mar-a-Lago, Donald Trump. Dopo essere stato formalmente messo in stato d'arresto in tribunale a Manhattan, l'ex presidente americano è volato in Florida e di fatto ha aperto la sua campagna per le elezioni presidenziali nel 2024, che saranno segnate dalle sue disavventure giudiziarie. La prima, il caso Stormy Daniels. Quindi il procedimento per i voti in Georgia e le accuse su Capitol Hill. "L'udienza è stata scioccante per molti - ha scritto Trump rivolgendosi ai suoi follower -, poiché non c'erano 'sorprese', e quindi non c'è caso giudiziario. Praticamente ogni esperto legale ha detto che non c'è caso. Niente è stato fatto illegalmente". Quindi al telefono con i suoi sostenitori radunatisi a New York il tycoon repubblicano ha aggiunto: "Oggi è stata ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ha parlato prima sul social Truth e poi in un comizio dalla sua villa di Mar-a-Lago, Donald. Dopo essere stato formalmente messo in stato d'arresto ina Manhattan, l'ex presidente americano è volato in Florida e di fatto ha aperto la sua campagna per le elezioni presidenziali nel 2024, che saranno segnate dalle sue disavventure giudiziarie. La prima, il caso Stormy Daniels. Quindi il procedimento per i voti in Georgia e le accuse su Capitol Hill. "L'udienza è stata scioccante per molti - ha scrittorivolgendosi ai suoi follower -, poiché non c'erano 'sorprese', e quindi non c'è caso giudiziario. Praticamente ogni esperto legale ha detto che non c'è caso. Niente è stato fatto illegalmente". Quindi al telefono con i suoi sostenitori radunatisi a New York il tycoon repubblicano ha aggiunto: "Oggi è stata ...

