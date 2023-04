Per Trump 34 capi di imputazione. Lui promette battaglia: mio unico crimine difendere gli Usa (Di mercoledì 5 aprile 2023) - 'La mia incriminazione è un insulto agli Stati Uniti': così Donald Trump dalla residenza di Mar - a - Lago dove ha fatto ritorno dopo essersi consegnato al Tribunale di New York per ascoltare i 34 ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 5 aprile 2023) - 'La mia incriminazione è un insulto agli Stati Uniti': così Donalddalla residenza di Mar - a - Lago dove ha fatto ritorno dopo essersi consegnato al Tribunale di New York per ascoltare i 34 ...

Per Trump 34 capi di imputazione. Lui promette battaglia: mio unico crimine difendere gli Usa

'La mia incriminazione è un insulto agli Stati Uniti': così Donald Trump dalla residenza di Mar - a - Lago dove ha fatto ritorno dopo essersi consegnato al Tribunale di New York per ascoltare i 34 capi d'imputazione a suo carico nel caso Stormy Daniels. Prossima ...

Trump, Rampini svela il gioco sporco dei democratici: "Processo fragilissimo"

... come Ron De Santis, il governatore della Florida che appare come il più attrezzato per insidiare la corsa alla Casa Bianca all'ex presidente. Ora i repubblicani fanno quadrato intorno a Trump ...

Tg News - 5/4/2023

... 14 anni fa il terremoto - Focus: Trump rilasciato senza restrizioni: "Il mio unico crimine è difendere l'America" - Previsioni 3B Meteo per il 6 Aprile

Trump si è dichiarato "non colpevole". Accusato anche di cospirazione - Nord America Agenzia ANSA

Dal Pnrr a Trump, il direttore Mancia a "DiMartedì" (video)

Dall'agenda politica del Governo Meloni passando per il Pnrr con uno sguardo oltreoceano e al processo contro Donald Trump. Questi ed altri i temi trattati ieri durante il programma condotto da Giovan ...

Trump dopo l'incriminazione: "Una persecuzione, processo farsa"

Roma, 5 apr. (askanews) - Continua a parlare di persecuzione e di farsa e ad attaccare Donald Trump dopo l'udienza a Manhattan nella quale gli sono stati contestati 34 capi di imputazione.Una storica ...