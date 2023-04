Per quali banali acquisti arrivano i controlli dell’Agenzia delle Entrate | Lista 2023 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ecco per quali banali acquisti potrebbero arrivare i controlli dell’Agenzia delle Entrate nel 2023 Il governo italiano ha annunciato l’attuazione di nuove misure a contrasto dell’evasione fiscale, con un aumento delle occasioni di controllo dei contribuenti negli ultimi mesi. Ecco gli acquisti banali che fanno scattare i controlli – Ilovetrading,itSi tratta di scelte fatte in continuità con quelle dei governi precedenti (in particolar modo quello di Mario Draghi). Come stabilito anche dalle norme del Pnrr, infatti, l’Italia dovrà impegnarsi concretamente nella lotta all’evasione fiscale. Nonostante ciò, molti cittadini non sono a conoscenza di quali ... Leggi su ilovetrading (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ecco perpotrebbero arrivare inelIl governo italiano ha annunciato l’attuazione di nuove misure a contrasto dell’evasione fiscale, con un aumentooccasioni di controllo dei contribuenti negli ultimi mesi. Ecco gliche fanno scattare i– Ilovetrading,itSi tratta di scelte fatte in continuità con quelle dei governi precedenti (in particolar modo quello di Mario Draghi). Come stabilito anche dalle norme del Pnrr, infatti, l’Italia dovrà impegnarsi concretamente nella lotta all’evasione fiscale. Nonostante ciò, molti cittadini non sono a conoscenza di...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : Qua in Asia si sta aprendo un grande dibattito sulla democrazia, cosa significa e quali sono veramente le caratteri… - reportrai3 : Le Regioni sforano il tetto di spesa per l’acquisto dei dispositivi medici e le aziende fornitrici devono risponder… - Tg3web : Dopo dieci ore in balia del mare, sono tutti salvi i 440 migranti soccorsi da Geo Barents al largo della Libia. Il… - PRosicone : RT @vi_dico: Ministro @andreaabodi vorremmo capire per quali meriti #Gravina è stato ricompensato con la vicepresidenza @UEFA. - per aver f… - ingDanLeonardi : @CriticaScient Prof. Ho letto tante affermazioni a favore. Mi potrebbe indicare le motivazioni per le quali dovrebb… -