Per la Cassazione stile Cucinelli è "unico" (Di mercoledì 5 aprile 2023) Le creazioni di Brunello Cucinelli, il re del cachemire' made in Umbria, non hanno nulla da temere, sul piano della concorrenza, dall'offerta sul mercato di prodotti molto più commerciali, creati da ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 aprile 2023) Le creazioni di Brunello, il re del cachemire' made in Umbria, non hanno nulla da temere, sul piano della concorrenza, dall'offerta sul mercato di prodotti molto più commerciali, creati da ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... reportrai3 : Per le bombe a Fossano, Alfredo Cospito si è professato innocente ma la Cassazione lo ha riconosciuto colpevole di… - fattoquotidiano : La Cassazione: “Se un genitore non versa l’assegno di mantenimento per il figlio devono farlo i parenti stretti”. C… - mariocalabresi : La #cassazione francese ha confermato il NO alla #estradizione dei 10 ex terroristi italiani rifugiati da molti ann… - linofraschetti : RT @Peppe24245235: Ho sentito che hanno trovato un posto per la pregiudicata #Montaruli affidandole un nuovo incarico. Io l'avrei vista ben… - Luigi1076 : @ZanAlessandro C'è una sentenza dei giudici della Cassazione. Lo sai o fai finta di non saperlo? A guardar meglio m… -

Per la Cassazione stile Cucinelli è 'unico' A dirlo è la Cassazione. Per questo motivo, gli 'ermellini' hanno respinto il ricorso di Brunello Cucinelli spa contro Fabiana Filippi spa alla quale l'imprenditore contestava atti di concorrenza ... Per la Cassazione stile Cucinelli è "unico" A dirlo è la Cassazione. Per questo motivo, gli 'ermellini' hanno respinto il ricorso di Brunello Cucinelli spa contro Fabiana Filippi spa alla quale l'imprenditore contestava atti di concorrenza ... Tribunale di Viterbo: slot, nessun reato di peculato per omesso versamento tassa di Stabilità ... soprattutto riguardo all'omesso versamento del PREU, anche per via della nota pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, mi ritengo assai soddisfatto per questo risultato, cui il ... A dirlo è laquesto motivo, gli 'ermellini' hanno respinto il ricorso di Brunello Cucinelli spa contro Fabiana Filippi spa alla quale l'imprenditore contestava atti di concorrenza ...A dirlo è laquesto motivo, gli 'ermellini' hanno respinto il ricorso di Brunello Cucinelli spa contro Fabiana Filippi spa alla quale l'imprenditore contestava atti di concorrenza ...... soprattutto riguardo all'omesso versamento del PREU, anchevia della nota pronuncia a Sezioni Unite della Corte di, mi ritengo assai soddisfattoquesto risultato, cui il ... La decisione della Cassazione sul caso “Cospito” Altalex Per la Cassazione stile Cucinelli è "unico" A dirlo è la Cassazione. Per questo motivo, gli 'ermellini' hanno respinto il ricorso di Brunello Cucinelli spa contro Fabiana Filippi spa alla quale l'imprenditore contestava atti di concorrenza ... Compenso dell’amministratore di condominio, come viene determinato è stata la Cassazione con l’ordinanza del 16 marzo 2023 n.7615. Secondo quanto precisato, è necessario fare riferimento ai parametri di mercato in vigore per condomini di analoghe dimensioni. Ma ... A dirlo è la Cassazione. Per questo motivo, gli 'ermellini' hanno respinto il ricorso di Brunello Cucinelli spa contro Fabiana Filippi spa alla quale l'imprenditore contestava atti di concorrenza ...è stata la Cassazione con l’ordinanza del 16 marzo 2023 n.7615. Secondo quanto precisato, è necessario fare riferimento ai parametri di mercato in vigore per condomini di analoghe dimensioni. Ma ...