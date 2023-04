Per Berlusconi si profila qualche giorno di ricovero (Di mercoledì 5 aprile 2023) Silvio Berlusconi, a quanto si apprende, trascorrerà la notte al San Raffaele dove è ricoverato da questa mattina nel reparto di terapia intensiva generale e cardiotoracica. Per l'ex premier però ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 aprile 2023) Silvio, a quanto si apprende, trascorrerà la notte al San Raffaele dove è ricoverato da questa mattina nel reparto di terapia intensiva generale e cardiotoracica. Per l'ex premier però ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Capezzone : Forza Silvio @berlusconi ????????????. In questo momento mi auguro che tutti facciano davvero il tifo per lui. E speriam… - Agenzia_Ansa : Silvio Berlusconi è ricoverato da stamattina al San Raffaele. Si tratta di un nuovo ricovero per l'ex premier che e… - AleAmbrosiTW : Un pensiero per il Presidente #Berlusconi, in terapia intensiva al San Raffaele: siamo tutte e tutti con lui in que… - VercesiErnesto : RT @mennea_donato: I miei auguri di pronta guarigione per il Leader di #ForzaItalia @berlusconi. Forza Presidente ???????? - MasterAb88 : Ruben, perdonami, ma io non mi pongo nemmeno il problema se Mediaset abbia o meno un palinsesto 'pronto'. Bisogna a… -