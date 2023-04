Pensioni, nasce l’Osservatorio per il dopo Quota 103. Obiettivo: staffetta generazionale e previdenza integrativa (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il ministro del Lavoro Calderone ha firmato il decreto che attiva il nuovo organismo tecnico che avrà il compito di monitorare l'andamento e la composizione della spesa previdenziale e di formulare proposte per la revisione del sistema Pensionistico. Tra i nodi da sciogliere anche quello della separazione delle voci previdenziali da quelle assistenziali Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il ministro del Lavoro Calderone ha firmato il decreto che attiva il nuovo organismo tecnico che avrà il compito di monitorare l'andamento e la composizione della spesa previdenziale e di formulare proposte per la revisione del sistemastico. Tra i nodi da sciogliere anche quello della separazione delle voci previdenziali da quelle assistenziali

