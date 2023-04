Pensione anticipata: la perdi per sempre se non rispetti queste scadenze (Di mercoledì 5 aprile 2023) Attenzione alle scadenze per le pensioni anticipate. INPS comunica le date da non saltare. Vediamole insieme. Il Governo ha fatto tante promesse relativamente alle pensioni ma le misure pensionistiche varate quest’anno stanno suscitando perplessità. Ci sono dei tempi da rispettare e un calendario molto preciso e chi non ottempera a queste date rischia di perdere l’accesso alla Pensione. Analizziamo queste scadenze e perché vanno rispettate. scadenze importanti per la Pensione anticipata/ I Love TradingLa prima Pensione anticipata disponibile quest’anno e APE sociale. E’ richiedibile a partire dai 63 anni di età e con 36 anni di contributi. Il requisito di questo strumento è lo svolgimento di una mansione gravosa per ... Leggi su ilovetrading (Di mercoledì 5 aprile 2023) Attenzione alleper le pensioni anticipate. INPS comunica le date da non saltare. Vediamole insieme. Il Governo ha fatto tante promesse relativamente alle pensioni ma le misure pensionistiche varate quest’anno stanno suscitando perplessità. Ci sono dei tempi da rispettare e un calendario molto preciso e chi non ottempera adate rischia di perdere l’accesso alla. Analizziamoe perché vanno rispettate.importanti per la/ I Love TradingLa primadisponibile quest’anno e APE sociale. E’ richiedibile a partire dai 63 anni di età e con 36 anni di contributi. Il requisito di questo strumento è lo svolgimento di una mansione gravosa per ...

