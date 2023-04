(Di mercoledì 5 aprile 2023) Il50 è essenziale per coccolare la pelle del volto, eliminando micro-imperfezioni, macchie e pori dilatati. L’esfoliazione d’altronde è fondamentale per ridurre i segni dell’invecchiamento e assicurarsi una pelle super sana più a lungo possibile. Ma cos’è il? Si tratta di una tecnica in cui vengono applicati sulla cute degli agenti chimici che provocano una esfoliazione, eliminando gli strati cutanei superficiali. L’obiettivo è quello di rendere veloce il turncellulare, stimolando il ringiovanimento cutaneo. Una coccola da dedicarsi a casa scegliendo il prodotto giusto in base alle proprie esigenze e al tipo di pelle. Il50 per pelle grassa ...

Peeling viso over 50: i migliori prodotti da acquistare adesso DiLei

