Pedullà | «Contro la Juventus molta Inter! Moratti dovrebbe parlar meno»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 5 aprile 2023)dice la sua su-Inter e esprime un parere anche sulle dichiarazioni rilasciate dall’ex presidente nerazzurroin merito a Inzaghi (vedi articolo). Di seguito le dichiarazioni del giornalista in collegamento con Sportitalia. GIORNO PER GIORNO – Alfredointerviene al termine di-Inter, dando un suo parere sulla sfida di Coppa Italia. Poi, in collegamento su Sportitalia, il giornalista parla anche di Massimo: «Il gol subito dall’Inter è imperdonabile perché quelle cose lì non possono accadere. Arriva un cross da sinistra e dall’altra parte non c’è nessuno. A quei livelli è una cosa da non vedere mai. In questa semifinale di Coppa Italia ho vistoInter. Marcelo Brozovic ha sbagliato un gol clamoroso. Nel secondo tempo ...