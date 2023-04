Pechino Express 2023, prima tappa fuori dall’India: arriva un ospite speciale (Di mercoledì 5 aprile 2023) Novità in arrivo nel prossimo appuntamento di Pechino Express – La via delle Indie di domani, giovedì 6 aprile. In onda a partire dalle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, le sei coppie rimaste in gara approdano nel Borneo Malese. Ad attenderli, un ospite speciale. Pechino Express 2023 prosegue con la quinta tappa, la prima nel Borneo Malese. Si tratta di un’isola enorme, divisa tra Malesia, Indonesia e Brunei, che ospita la foresta tropicale più antica del mondo. Sono sei le coppie rimaste in gara, dopo l’uscita degli Ipocondriaci, ovvero Dario e Caterina Vergassola, gli Istruiti (Andrea Di Piero e Maria Rosa Petolicchio) e degli Avvocati, Alessandra De Michelis e Lara Picardi. Cosa accadrà nella quinta ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 5 aprile 2023) Novità in arrivo nel prossimo appuntamento di– La via delle Indie di domani, giovedì 6 aprile. In onda a partire dalle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, le sei coppie rimaste in gara approdano nel Borneo Malese. Ad attenderli, unprosegue con la quinta, lanel Borneo Malese. Si tratta di un’isola enorme, divisa tra Malesia, Indonesia e Brunei, che ospita la foresta tropicale più antica del mondo. Sono sei le coppie rimaste in gara, dopo l’uscita degli Ipocondriaci, ovvero Dario e Caterina Vergassola, gli Istruiti (Andrea Di Piero e Maria Rosa Petolicchio) e degli Avvocati, Alessandra De Michelis e Lara Picardi. Cosa accadrà nella quinta ...

