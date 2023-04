Pechino Express 2023, anticipazioni 6 aprile: percorso, la tappa nel Borneo Malese e coppie in gara (Di mercoledì 5 aprile 2023) Dopo l’eliminazione degli Avvocati, cioè di Alessandra DeMichelis e Lara Picardi, il viaggio di Pechino Express continua. E salutata l’India, con le sue città caotiche e le sue tradizioni, le coppie in gara ora dovranno ‘navigare’ verso il Borneo Malese. Perché se da una parte Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, conduttori dell’edizione, ci arriveranno comodamente su un aereo, dall’altra i viaggiatori avranno davanti diverse ore di navigazione. Ma cosa succederà nella puntata del 6 aprile? La temuta busta nera sarà, ancora una volta, eliminatoria? View this post on Instagram A post shared by Pechino Express (@PechinoExpress) Cosa è successo nella quarta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 aprile 2023) Dopo l’eliminazione degli Avvocati, cioè di Alessandra DeMichelis e Lara Picardi, il viaggio dicontinua. E salutata l’India, con le sue città caotiche e le sue tradizioni, leinora dovranno ‘navigare’ verso il. Perché se da una parte Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, conduttori dell’edizione, ci arriveranno comodamente su un aereo, dall’altra i viaggiatori avranno davanti diverse ore di navigazione. Ma cosa succederà nella puntata del 6? La temuta busta nera sarà, ancora una volta, eliminatoria? View this post on Instagram A post shared by(@) Cosa è successo nella quarta ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Pechino Express 2023, anticipazioni 6 aprile: percorso, la tappa nel Borneo Malese e coppie in gara #pechinoexpress - ADelleNotizie : Anticipazioni Pechino Express 2023, quinta puntata: sorprese per i viaggiatori #gfvip #gfvip7 #gintonic #donnalisi… - ADelleNotizie : Anticipazioni Pechino Express 2023, quinta puntata: sorprese per i viaggiatori - http23456789 : @Marko_lino_1 le diciamo che dani in room ha parlato di pechino express e se le farebbe piacere partecipare con lui… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Alessandra Demichelis, l'avvocata di Pechino Express: «Basta tv. Ho detto no al GFV, andrei da Vespa» -