Paura nella notte nel Sannio: bomba carta contro negozio (Di mercoledì 5 aprile 2023) nella notte al Rione Ferrovia di Benevento, in via Francesco Paga, una bomba carta è esplosa davanti alla saracinesca di un negozio specializzato nella vendita di caldaie e stufe. L’esplosione ha causato il danneggiamento della serranda, della vetrina dell’attività commerciale … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. Leggi su fremondoweb (Di mercoledì 5 aprile 2023)al Rione Ferrovia di Benevento, in via Francesco Paga, unaè esplosa davanti alla saracinesca di unspecializzatovendita di caldaie e stufe. L’esplosione ha causato il danneggiamento della serranda, della vetrina dell’attività commerciale … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BTSItalia_twt2 : ??| [WEVERSE] Nella 'Jimin FACE Live' #JIMIN (@BTS_twt) ha parlato di 'Alone': 'Ero un po' esitante a rilasciarla p… - Giada_Ot1234567 : A volte non mi capacito dei sentimenti che provo per loro..hanno un impatto cosi solido nella mia vita che mi scopp… - Mikazero : @Cardocan1 Riccardo, se mi posso permettere, una parte dei tifosi nella quale tu sei ovviamente compreso, non ha pa… - bloamix : Comunque posso dire che la room delle “fan di Oriana” mi ha messo molta inquietudine sta notte, il fatto che pensan… - MarzioFilippoMi : @PieroSansonetti Interessante… è l’occasione giusta per fare una retata ?? e domani nei bus e nella metropolitana si… -