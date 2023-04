Vai agli ultimi Twett sull'argomento... goffredo16 : @PatBateman224 @il__chimico Cody dopo 40 minuti di match stava un fiore RR boccheggiava giá dopo due mosse in croce… - misterj1995 : Togliete le cinture solo per togliete quella faccia soddisfatta dal viso di Paul heyman. #WrestleMania - ycl_l10 : Paul Heyman quel roi ahahahah #WrestleMania - TSOWrestling : Paul Heyman svela un retroscena interessante! #TSOS // #TSOW -

Paul Heyman: “Il regno di Roman Reigns è come la streak di Undertaker” Zona Wrestling

Dopo aver visto l'ennesimo trionfo in quel di WrestleMania per il Tribal Chief, il suo consigliere parla del suo regno ai microfoni di Ariel Helwani ...Roman Reigns a WrestleMania 39 è riuscito di nuovo a mantenere i suoi titoli, nonostante gli sforzi di Cody Rhodes. Gli Usos invece da WrestleMania ne sono usciti sconfitti, perdendo i titoli di coppi ...