(Di mercoledì 5 aprile 2023) Rosario, ha condannato i cori razzistiLukaku ricordando quanto avvenne acon. Rosario, ex prima firma de La Gazzetta dello Sport, ha espresso la sua indignazione in un post riguardante gli eventi accadutidurante la partita Juventus-Inter. In particolare, ha fatto riferimento alla situazione in cui Lukaku è stato bersagliato da cori razzisti da parte dei tifosi della Juventus, ricordando unsimile accaduto durante una partita tra Inter e Napoli a San Siro. “Rivoltante. Semplicemente rivoltante. Unche mi ha ricordato un precedente altrettanto scandaloso. Quando a Milano, nella San Siro “scaladelcalcio”, durante Inter-Napoli,venne ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Pastore: 'Episodio vergognoso allo stadium, ricordate Mazzoleni contro Koulibaly?' #Inter #Juventus #Koulibaly… - fra__nce__sco : @gippu1 Caro Pastore, hai però dimenticato l'episodio più odioso: #Koulibaly espulso al minuto 80, esasperato dai c… - Dylan___Dog : #abruzzo: Pastore Maremmano impiccato a un trattore «perché disturba»: indagano i Carabinieri. L’episodio, agghiacc… -

... unbelga, quando ha notato a bordo strada un trasportino bianco e blu. "Ero in auto, ... ma Mirko e Cecilia non hanno intenzione di denunciare l': "Tigro ora ha una nuova vita, una ...... perché due di loro in particolare filmarono con il telefonino l'. I sei minorenni sono assistiti dagli avvocati difensori Davide, Raffaele Benfatto, Vincenzo Perrone, Silvio ...Come detto in apertura, l'si è verificato alle 18 di domenica 2 aprile a Monselice, in ... Il cane dei vicini, unaustraliano , avrebbe dunque approfittato dei pochi stanti in cui il ...

Pastore: 'Episodio rivoltante allo Stadium, ricordate cosa fece Mazzoleni a Koulibaly' AreaNapoli.it

Rosario Pastore, giornalista, in passato prima firma de La Gazzetta dello Sport, ha pubblicato un post per commentare quanto accaduto allo Stadium in occasione di Juventus-Inter. Queste le sue parole: ...Giuseppe Pastore, giornalista de Il Foglio, prende posizione tramite Twitter dopo gli episodi di Juve-Inter: "Da regolamento il giallo a Lukaku è sacrosanto, così come quelli ...