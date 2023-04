Pastena | due tentativi di furto notturni in panetteria e al bar

(Di mercoledì 5 aprile 2023) I residenti divivono nello sconforto a causa dei continui furti che si registrano nella zona orientale di Salerno: solo nella notte di ieri sono stati registrati duedi. Secondo quanto riporta il quotidiano La Città, sono stati presi di mira unain via Santa Margherita e un bar di via Giovan Battista Amendola. I ladri avrebbero agito senza successo tra la mezzanotte e mezza e l’una e mezza. Sono stati notati notevoli danni alle imposte ma, fortunatamente, i ladri non sono riusciti nel loro intento. Sulla base di alcune ipotesi l’intento dei malviventi sarebbe quello di rubare i soldi dalle casse ma i commercianti, dopo aver saputo dei continui attacchi, non lasciano praticamente nulla nei cassettini. Segui ZON.IT su Google News.

Pastena non si sente più al sicuro. I ladri continuano a tenere in ostaggio la zona orientale di Salerno, dove si sono registrati due tentati furti. Presi di mira – come riporta il quotidiano "La ...