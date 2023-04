(Di mercoledì 5 aprile 2023) Non c'è tempo per il riposo: ideldi Asti continuano a macinare successi senza sosta, tra un impegno sportivo e l'altro. Dopo un weekend dedicato ai mondiali di enduro e al ...

In particolare, lunedì 10 aprile,, a Sezzadio (AL), si organizza una nuova tappa del Trofeo Mario Ferrero 2023, valido come terza prova del regionale ligure. Largo, quindi, ai piccoli ...... l'originaleda bowling con uova pasquali al posto dei birilli, per sfidare i propri amici ... Operativa fino aanche l'area Chi la fa la spezza in Piazza dellaLa quarta, Sound System, una vera e propria dancehall sul prato 'Style', sarà animata dalle sonorità reggae di Adriatic Sound (Papa Leu, Rankin Lele, Striunizzo, Morello), Bindolo, ...

Pasquetta in pista con i piloti del moto club Alfieri - Gazzetta D'Asti Gazzetta D'Asti

Dopo un weekend dedicato ai mondiali di enduro e al Campionato italiano Motorally, nel fine settimana di Pasqua non si fermeranno le attività dei piloti. In particolare, lunedì 10 aprile, Pasquetta, a ...“Dai 350 ai 450 euro per raggiungere la Calabria a Pasqua” Alecci prosegue: “Nel periodo natalizio, l’Assessorato al Turismo ha investito oltre due milioni e mezzo per la realizzazione di una pista di ...