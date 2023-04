Pasquetta 2023: Cormons, scampagnata sul Monte Quarin (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tradizionale Pasquetta sul Monte Quarin con choschi enogastronomici ed animazione. Programma 9.30 Apertura chioschi enogastronomici 10.00 Cerimonia dell’alzabandiera10.30 Santa Messa nella Chiesa della Beata Vergine del Soccorso 14.00 Concerto dei Memory Page16.00 Concerto de “La Gang del Chiosco”18.00 Musica con DJ Per tutto il giorno, attività per i più piccoli: truccabimbi, spettacoli di magia, passeggiate naturalistiche.Per raggiungere la festa, percorri i sentieri segnalati, oppure usa il comodo servizio navetta attivo dalle 10.00 alle 18.30 (partenza ogni 30 minuti da Piazza Libertà). QUI LA GUIDA COMPLETA ALLA Pasquetta 2023 Lunedì 10 Aprile 2023 presso il Piazzale “M.O. Zani” (Salita del Monte) vi aspettiamo numerosi per la tradizionale e ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tradizionalesulcon choschi enogastronomici ed animazione. Programma 9.30 Apertura chioschi enogastronomici 10.00 Cerimonia dell’alzabandiera10.30 Santa Messa nella Chiesa della Beata Vergine del Soccorso 14.00 Concerto dei Memory Page16.00 Concerto de “La Gang del Chiosco”18.00 Musica con DJ Per tutto il giorno, attività per i più piccoli: truccabimbi, spettacoli di magia, passeggiate naturalistiche.Per raggiungere la festa, percorri i sentieri segnalati, oppure usa il comodo servizio navetta attivo dalle 10.00 alle 18.30 (partenza ogni 30 minuti da Piazza Libertà). QUI LA GUIDA COMPLETA ALLALunedì 10 Aprilepresso il Piazzale “M.O. Zani” (Salita del) vi aspettiamo numerosi per la tradizionale e ...

