Pasquetta 2023 | Cormons | scampagnata sul Monte Quarin

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Tradizionalesulcon choschi enogastronomici ed animazione. Programma 9.30 Apertura chioschi enogastronomici 10.00 Cerimonia dell’alzabandiera10.30 Santa Messa nella Chiesa della Beata Vergine del Soccorso 14.00 Concerto dei Memory Page16.00 Concerto de “La Gang del Chiosco”18.00 Musica con DJ Per tutto il giorno, attività per i più piccoli: truccabimbi, spettacoli di magia, passeggiate naturalistiche.Per raggiungere la festa, percorri i sentieri segnalati, oppure usa il comodo servizio navetta attivo dalle 10.00 alle 18.30 (partenza ogni 30 minuti da Piazza Libertà). QUI LA GUIDA COMPLETA ALLALunedì 10 Aprilepresso il Piazzale “M.O. Zani” (Salita del) vi aspettiamo numerosi per la tradizionale e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Meteo, le previsioni: temporali sparsi a Pasqua, migliora a Pasquetta - CorriereCitta : #Oroscopo #Pasquetta: le previsioni segno per segno di #PaoloFox e #Branko - filadelfo72 : Calendario Serie B 2023 32esima giornata, Benevento-SPAL è il lunch match di Pasquetta - RisparmioG : Calendario Serie B 2023 32esima giornata, Benevento-SPAL è il lunch match di Pasquetta - BnB_Ferroviere : Apertura anche a Pasqua e pasquetta, a Milano, per la mostra immersiva “Bubble World”, dedicata all’affascinante mo… -

Due le sfide in programma a. Un lunedì che rappresenta il clou della stagione per la Sir Safety Perugia, eliminata malamente dallo Zaksa in Champions League. Gli umbri quest'anno hanno ...Ville storiche e siti di interesse turistico 'sorvegliati speciali' nelle giornate di Pasqua e. AMA, d'intesa con l'Assessorato all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti e in coordinamento con Roma Capitale, ha predisposto servizi mirati: squadre di operatori, su porzioni di ...A Pasqua i siti culturali aperti e fruibili per cittadini e turisti. I luoghi dell'arte e i monumenti visitabili a Pasqua eIn occasione delle festività pasquali numerose sono le iniziative e le opportunità per visitare i luoghi della cultura e dell'arte in città. Un weekend da trascorre all'aria aperta, ...

O il Museo del Tesoro di San Gennaro, che sarà accessibile dalle 9.30 alle 18 a Pasqua e Pasquetta e già ieri ha accolto centinaia di visitatori. Ma tra le maggiori attrattive a Napoli ci sono ...Jannik Sinner vivrà una Pasquetta speciale. Lunedì 10 aprile il tennista altoatesino diventerà numero 8 del mondo, il suo personale best ranking. E lo farà senza scendere in campo, sfruttando punti ...