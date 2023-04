Pasqua 2023 a Roma, ecco il calendario degli eventi nei musei (Di mercoledì 5 aprile 2023) Da venerdì 7 a lunedì 10 aprile – torna il tradizionale appuntamento con l’iniziativa ‘Pasqua nei musei’ promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura. In questi giorni il Sistema musei di Roma Capitale farà festa e sarà aperto al pubblico con orari consueti, compreso il lunedì di Pasquetta, offrendo ai visitatori il suo ricco patrimonio artistico e culturale. Oltre a visitare le collezioni permanenti e le mostre in corso, con ingresso gratuito per i possessori della MIC Card, sarà possibile partecipare a eventi di animazione e attività didattiche gratuite, con il biglietto d’ingresso al museo (ove previsto). I musei civici aperti sono: i musei ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 aprile 2023) Da venerdì 7 a lunedì 10 aprile – torna il tradizionale appuntamento con l’iniziativa ‘nei’ promossa daCapitale, Assessorato alla Cultura – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura. In questi giorni il SistemadiCapitale farà festa e sarà aperto al pubblico con orari consueti, compreso il lunedì di Pasquetta, offrendo ai visitatori il suo ricco patrimonio artistico e culturale. Oltre a visitare le collezioni permanenti e le mostre in corso, con ingresso gratuito per i possessori della MIC Card, sarà possibile partecipare adi animazione e attività didattiche gratuite, con il biglietto d’ingresso al museo (ove previsto). Icivici aperti sono: i...

Pietro Orlandi convocato dal tribunale vaticano, tra i documenti una chat Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela, la ragazza cittadina vaticana scomparsa quaranta anni fa, vedrà il Promotore di Giustizia vaticano Alessandro Diddi "subito dopo Pasqua, è la prima volta che siamo stati convocati", dice all'ANSA l'avvocato Laura Sgrò. Pietro Orlandi porterà diverse documentazioni, a partire da quattro fogli di una chat, risalente ai primi anni ... Salvini, 'Più prevenzione contro gli incidenti in autostrada' "Subito dopo Pasqua - ha detto il ministro - faremo un ulteriore incontro con il ministro della scuola per affrontare con lui il tema dell'educazione stradale, va insegnata in classe e va fatta d'... Pasqua: Tomasi (Autostrade), in viaggio 15 milioni italiani "Durante questo ponte di Pasqua - ha detto - saranno in viaggio 15 milioni di automobilisti. Il Safety rappresenta un punto di contatto con la Polizia di Stato. Ne lanceremo altri tre prima dell'... Pasqua e Pasquetta 2023 al museo. Mostre e eventi da vedere Artribune L'Italservice Loreto vince ancora, battuto anche il Gualdo: 87-67 1' di lettura 05/04/2023 - L'Italservice Loreto aveva promesso di onorare il campionato, fino alla fine, e ha cominciato nel migliore dei modi. Dopo due settimane di festa, dovute al balzo di categori ... Pasqua, tavole povere per molte famiglie