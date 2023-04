Partorisce in casa e la neonata muore: madre accusata di “omicidio doloso” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Una donna di San Diego ha partorito in casa la sua terza figlia, ma la neonata è morta improvvisamente. Ora la donna rischia l’ergastolo. La 33enne Kelsey Carpenter era sola nel suo appartamento di San Diego quando è entrata in travaglio il 14 novembre 2020. Carpenter, madre di due figli, aveva programmato un parto in casa per il suo terzo bambino. Ma il travaglio è arrivato due settimane prima del previsto e Carpenter è stata costretta a partorire in casa, in totale solitudine. Dopo aver partorito è svenuta. Quando si è svegliata, si è accorta che la sua bambina, che ha chiamato Kiera, non respirava. Nonostante i suoi tentativi di rianimazione cardiopolmonare, la piccola non ce l’ha fatta. La terribile perdita, per Carpenter, è stata però solo l’inizio di un incubo di cui non si vede la fine. ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 5 aprile 2023) Una donna di San Diego ha partorito inla sua terza figlia, ma laè morta improvvisamente. Ora la donna rischia l’ergastolo. La 33enne Kelsey Carpenter era sola nel suo appartamento di San Diego quando è entrata in travaglio il 14 novembre 2020. Carpenter,di due figli, aveva programmato un parto inper il suo terzo bambino. Ma il travaglio è arrivato due settimane prima del previsto e Carpenter è stata costretta a partorire in, in totale solitudine. Dopo aver partorito è svenuta. Quando si è svegliata, si è accorta che la sua bambina, che ha chiamato Kiera, non respirava. Nonostante i suoi tentativi di rianimazione cardiopolmonare, la piccola non ce l’ha fatta. La terribile perdita, per Carpenter, è stata però solo l’inizio di un incubo di cui non si vede la fine. ...

