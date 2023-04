Parlami (Di mercoledì 5 aprile 2023) Gullit parla poco e quando ci riesce balbetta, Gullit non segue il calcio e nemmeno Marco Pantani, l’eroe di Cesenatico, Gullit non ha amici, nessuno lo invita alle feste di compleanno, Gullit è ge... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 5 aprile 2023) Gullit parla poco e quando ci riesce balbetta, Gullit non segue il calcio e nemmeno Marco Pantani, l’eroe di Cesenatico, Gullit non ha amici, nessuno lo invita alle feste di compleanno, Gullit è ge... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... miruku_aima : @666Mainyu C'è una differenza di orario di 7 ore. Grazie per il piacevole scambio. Per favore, parlami ancora.?????? - KIKIA73 : RT @SocialmenteDiv1: - Come te la cavi con la POESIA? - BENE - Parlami di LEOPARDI - Veloci FELINI che vivono in branco. - Zagortenay87 : @FBiasin @EvaAProvenzano Parlami di Marotta......che fine ha fatto?..... - MengoniMoro : RT @SocialmenteDiv1: - Come te la cavi con la POESIA? - BENE - Parlami di LEOPARDI - Veloci FELINI che vivono in branco. - BlascoTime : @AltaSempre Quanto sei ignorante? Facciamo sapere a @andagn e @juventusfc che anche tu, nonostante non ci sia alcun… -