Parigi - Roubaix | i consigli di Sonny Colbrelli a Filippo Ganna

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianniPulito : Domenica si corre la Parigi Roubaix, il pavè ha molta erba, delle capre ripuliscono il percorso. - maurizi58472343 : RT @girodiruota: Sabato c'è la #ParisRoubaixFemmes, domenica la #ParisRoubaix. Fine settimana pienissimo. Qui ci sono un po' di informazion… - girodiruota : Sabato c'è la #ParisRoubaixFemmes, domenica la #ParisRoubaix. Fine settimana pienissimo. Qui ci sono un po' di info… - regole_senza : Ciao Fabio e Wladimir, vorrei un pronostico secco da Wladi (in cui nutro grande fiducia) sul vincitore della gara o… - Bicisport1976 : La #JumboVisma testa il #GravaaKaps? Ecco la #Dsm che risponde con lo #ScopeAtmoz, il sistema di gestione della pre… -

Se c’è uno che può dare a Filippo Ganna, protagonista di un ottimo secondo posto alla Milano-Sanremo, il giusto indirizzo per affrontare con possibilità di successo la Parigi-Roubaix, quello è Sonny ...Jasper Philipsen si impone di forza allo sprint nella 111a edizione dello Scheldeprijs, classica nell’intermezzo tra il Giro delle Fiandre e la Parigi-Roubaix, che presenta qualche tratto di pavé. È ...