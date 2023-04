Papa, prego per le mamme dei soldati ucraini e russi (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il Papa alla fine dell'udienza generale ha parlato della guerra e ha detto: "Il mio pensiero va alle mamme dei soldati ucraini e russi che sono caduti nella guerra, sono mamme di figli morti, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ilalla fine dell'udienza generale ha parlato della guerra e ha detto: "Il mio pensiero va alledeiche sono caduti nella guerra, sonodi figli morti, ...

