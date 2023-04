Papa Francesco: «Vorrei andare per le strade ma non me lo lasciano fare» (Di mercoledì 5 aprile 2023) È un Papa Francesco pimpante quello che si è presentato oggi alla prima udienza generale del mercoledì dopo il ricovero di settimana scorsa per problemi respiratori. «Quando potevo andare per le strade, adesso non posso perché non mi lasciano, quando andavo nell'altra diocesi, quante persone tristi, gente che camminava, sola, col telefonino ma senza pace e senza speranza. Ci vuole speranza per essere guariti della tristezza di cui siamo malati, dall'amarezza con cui inquiniamo la chiesa e il mondo», ha sottolineato Papa Francesco. «In questi giorni santi avviciniamoci al Crocifisso. Mettiamoci davanti a Lui, spogliato, per fare verità su noi stessi, togliendo qualcosa di superfluo. Lasciamo che Gesù rigeneri in noi la speranza», ha concluso il ... Leggi su panorama (Di mercoledì 5 aprile 2023) È unpimpante quello che si è presentato oggi alla prima udienza generale del mercoledì dopo il ricovero di settimana scorsa per problemi respiratori. «Quando potevoper le, adesso non posso perché non mi, quando andavo nell'altra diocesi, quante persone tristi, gente che camminava, sola, col telefonino ma senza pace e senza speranza. Ci vuole speranza per essere guariti della tristezza di cui siamo malati, dall'amarezza con cui inquiniamo la chiesa e il mondo», ha sottolineato. «In questi giorni santi avviciniamoci al Crocifisso. Mettiamoci davanti a Lui, spogliato, perverità su noi stessi, togliendo qualcosa di superfluo. Lasciamo che Gesù rigeneri in noi la speranza», ha concluso il ...

