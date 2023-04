Papa Francesco: "Per Pasqua guardate il guardaroba dell'anima e liberatevi delle cose inutili" (Di mercoledì 5 aprile 2023) All'udienza generale che precede la Pasqua Bergoglio, uscito sabato dal Gemelli, racconta di quando a Buenos Aires osservava i volti tristi delle persone bisognose di speranza: "Andavo per le strade, adesso non posso perché non mi lasciano..." Leggi su repubblica (Di mercoledì 5 aprile 2023) All'udienza generale che precede laBergoglio, uscito sabato dal Gemelli, racconta di quando a Buenos Aires osservava i volti tristie persone bisognose di speranza: "Andavo per le strade, adesso non posso perché non mi lasciano..."

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : #PapaFrancesco nell' #udienzagenerale 'Gesù sulla croce trasforma il dolore in amore: abbiamo bisogno di semplicità… - Agenzia_Ansa : Papa Francesco: 'Quando potevo andare per le strade, adesso non posso perché non mi lasciano, quando andavo nell'al… - matteorenzi : Vedere Papa Francesco uscire dal Gemelli e abbracciare due genitori che hanno appena perduto la propria bambina di… - irenechiari1966 : +L’olio del Giardino della memoria di Capaci, donato dalla Polizia di Stato a tutti i Vescovi d’Italia, è giunto ne… - BernardShakey11 : RT @ParoleCristiane: Cosa significa essere apostoli? Significa essere inviato per una missione... È una chiamata che riguarda sia coloro ch… -