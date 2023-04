Papa Francesco: «Il sesso è una delle cose più belle donate da Dio». Il dialogo con i giovani su Lgbt, aborto e masturbazione (Di mercoledì 5 aprile 2023) Santità lei conosce Tinder? Visto che Papa Francesco non sapeva cosa fosse la diffusa app per incontri, una ragazza ?non binaria? gli ha spiegato direttamente di aver... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 5 aprile 2023) Santità lei conosce Tinder? Visto chenon sapeva cosa fosse la diffusa app per incontri, una ragazza ?non binaria? gli ha spiegato direttamente di aver...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CottarelliCPI : Papa Francesco su LGBT: “Dio non rifiuta nessuno. Il mio dovere è di accogliere sempre.” E su coloro che promuovono… - Agenzia_Ansa : Papa Francesco: 'Il sesso è una delle cose belle che Dio ha dato alla persona umana. Esprimersi sessualmente è una… - Agenzia_Ansa : Papa Francesco: 'Quando potevo andare per le strade, adesso non posso perché non mi lasciano, quando andavo nell'al… - PaolaBossi7 : RT @CottarelliCPI: Papa Francesco su LGBT: “Dio non rifiuta nessuno. Il mio dovere è di accogliere sempre.” E su coloro che promuovono l’od… - francesco___01 : @rtl1025 Il papa che apre le menti, solo che i coglioni trogloditi il cervello nemmeno ce l'hanno quindi nemmeno il papa gli fa ragionare -