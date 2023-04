Paola Belloni si sfoga dopo le foto rubate con Elly Schlein: 'Il coming out è una scelta personale' (Di mercoledì 5 aprile 2023) Paola Belloni, la compagna di Elly Schlein, con un post su Instagram si è sfogata per l'eccessiva esposizione pubblica in seguito agli scatti rubati che hanno rivelato la relazione tra le due. '... Leggi su globalist (Di mercoledì 5 aprile 2023), la compagna di, con un post su Instagram si èta per l'eccessiva esposizione pubblica in seguito agli scatti rubati che hanno rivelato la relazione tra le due. '...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilmessaggeroit : Schlein, duro sfogo della fidanzata Paola Belloni: «Io vittima di outing, rivelare orientamento sessuale è scelta p… - LSpallino : 'In un post Instagram con una foto posata, la donna accusa la testata che per prima ha pubblicato la sua foto [...]… - IsabelDemetz : RT @Murandrea1: Tristezze del gossip spacciato per giornalismo. Solidarietà all'onorevole #Silvestri, costretta al test del Dna per smentir… - LiberoPetrucci : Outing forzato. Paola Belloni, la compagna di Schlein, contro le foto rubate: 'Io travolta da un outing ingiusto'… - globalistIT : -