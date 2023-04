Paola Belloni non ci sta | la compagna di Elly Schlein rompe il silenzio

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Non ci sta, ladella segretaria del PDha deciso dire ile di farlo con un post su Instagram. Dalle sue parole emerge tutto il disappunto per le foto che le sono state scattate a sua insaputa, perché – per dirla con uno dei suoi commenti -: “comunicare a mezzo stampa l’intimità affettiva di una persona è un atto ingiusto e si chiama outing”.il: cosa ha scritto ladiSi sapeva cheavesse unama, dal momento che è molto riservata su tutto quello che concerne la sua vita privata, ...

'Un atto ingiusto'. Paola Belloni, compagna di Elly Schlein, ha dedicato un post molto critico per le foto pubblicate da Diva e donna che la ritraevano insieme alla segretaria del Pd. 'Comunicare a mezzo stampa l'intimità affettiva di una persona è un atto ingiusto e si chiama outing'.

Mi chiedo solo cosa sarebbe successo se io questa rete non l'avessi avuta" ha scritto Belloni sotto la sua foto. Un post che parte dalla situazione personale per andare poi a toccare tematiche più ..."Un atto ingiusto". Paola Belloni, compagna di Elly Schlein, ha dedicato un post molto critico per le foto pubblicate da Diva e donna che la ritraevano insieme alla segretaria del Pd. "Comunicare a ...