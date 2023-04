Paola Belloni, la compagna di Elly Schelin contro le foto ‘paparazzate’: “Atto ingiusto, si chiama outing” (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Non mi hanno vista arrivare e quindi hanno tirato fuori i teleobiettivi”, comincia con una citazione il lungo post di Paola Belloni. Ora ha un cognome, esce allo scoperto per commentare le voci e le immagini che da qualche settimane l’hanno posta al centro della scena mediatica, per la sua relazione con Elly Schlein. Su Instagram si rivolge direttamente al settimanale di gossip che aveva pubblicato le sue foto con la segretaria del Partito Democratico, indicata come sua fidanzata (menzionati tramite schwa: “car* giornalist* di Diva e Donna“). “Comunicare a mezzo stampa l’intimità affettiva di una persona è un Atto ingiusto e si chiama outing. Io ne son stata travolta, ma per fortuna non annichilita, perché ho una rete amicale e familiare che mi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Non mi hanno vista arrivare e quindi hanno tirato fuori i teleobiettivi”, comincia con una citazione il lungo post di. Ora ha un cognome, esce allo scoperto per commentare le voci e le immagini che da qualche settimane l’hanno posta al centro della scena mediatica, per la sua relazione conSchlein. Su Instagram si rivolge direttamente al settimanale di gossip che aveva pubblicato le suecon la segretaria del Partito Democratico, indicata come sua fidanzata (menzionati tramite schwa: “car* giornalist* di Diva e Donna“). “Comunicare a mezzo stampa l’intimità affettiva di una persona è une si. Io ne son stata travolta, ma per fortuna non annichilita, perché ho una rete amicale e familiare che mi ...

