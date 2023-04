Pallanuoto, la Pro Recco passeggia in Champions League: 13-7 al Vouliagmeni (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il risultato dice tutto: 13-7, vittoria netta, anche se a tratti ci sono stati momenti di difficoltà, e vetta in solitaria nel proprio raggruppamento per la Pro Recco. Nella fase a gironi della Champions League di Pallanuoto i liguri continuano a macinare vittorie, imponendosi in Grecia sul Vouliagmeni. Protagonisti nel match dominato dai campioni d’Europa in carica sono Gergo Zalanki, super con un poker, e Gonzalo Echenique, autore di una tripletta. Le parole di Sukno riportate da Genovatoday: “Una sfida diversa rispetto a quella di dicembre, il Vouliagmeni ci ha impensierito di più, giocando in maniera molto aggressiva, ben sorretta dal portiere. Abbiamo avuto qualche difficoltà nel terzo tempo, però abbiamo reagito molto bene e portato a casa i tre punti. Ci sono cose su cui ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il risultato dice tutto: 13-7, vittoria netta, anche se a tratti ci sono stati momenti di difficoltà, e vetta in solitaria nel proprio raggruppamento per la Pro. Nella fase a gironi delladii liguri continuano a macinare vittorie, imponendosi in Grecia sul. Protagonisti nel match dominato dai campioni d’Europa in carica sono Gergo Zalanki, super con un poker, e Gonzalo Echenique, autore di una tripletta. Le parole di Sukno riportate da Genovatoday: “Una sfida diversa rispetto a quella di dicembre, ilci ha impensierito di più, giocando in maniera molto aggressiva, ben sorretta dal portiere. Abbiamo avuto qualche difficoltà nel terzo tempo, però abbiamo reagito molto bene e portato a casa i tre punti. Ci sono cose su cui ...

