Pallanuoto, Champions: ancora vittoria Pro Recco, Vouliagmeni battuto 13-7 (Di mercoledì 5 aprile 2023) ancora una vittoria per la Pro Recco nell’11esimo turno del Girone A della fase preliminare di Champions League. I campioni d’Europa in carica hanno vinto contro i greci del Vouliagmeni per 13-7. Di seguito i parziali: 2-1, 4-2, 2-3, 5-1. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 5 aprile 2023)unaper la Pronell’11esimo turno del Girone A della fase preliminare diLeague. I campioni d’Europa in carica hanno vinto contro i greci delper 13-7. Di seguito i parziali: 2-1, 4-2, 2-3, 5-1. SportFace.

