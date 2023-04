Pallanuoto | cambiano date e luogo degli Europei | si disputeranno ad inizio 2024 a Netanya

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 aprile 2023)dei prossimidi: la competizione continentale, inizialmente prevista dal 7 al 21 ottobre a Tel Aviv, resta in Israele ma si disputerà dal 3 al 16 gennaio. La scelta del cambio di location è da ricondurre ad una riduzione dei costi, anche per i Paesi partecipanti. Il cambio di, invece, va ricondotto alla volontà di far disputare nel modo più regolare possibile le competizioni europee per squadre di club, dato che la stagione 2023-è piena di eventi per le Nazionali. Il calendario della competizione verrà comunicato più avanti nel corso del 2023. Il presidente della LEN, Antonio Silva, ha dichiarato al sito federale: “La Federazione israeliana di...