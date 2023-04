Pallamano: la squadra femminile di beach handball si raduna a Chieti. Le convocate (Di mercoledì 5 aprile 2023) Manca sempre meno ai Campionati Europei 2023 di beach handball, in scena in Portogallo, nello specifico in quel di Nazaré, a partire dal dal 24 al 28 maggio. Un evento molto importante per l’Italia, la cui preparazione comincerà a tutti gli effetti a partire da domani, giovedì 6 aprile, con un training camp condiviso insieme alla squadra della Romania che si svolgerà a Chieti, presso il Planet beach. Le due compagini saranno impegnate in Abruzzo fino al 12 aprile, alternando allenamenti, partitelle ed altri test utili per presentarsi nella massima condizione di forma possibile alla rassegna continentale. Ricordiamo che le azzurre saranno impegnate in un girone non semplice, quello A, dove affronteranno Germania, Danimarca e Francia nella fase a gironi. Pallamano ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 aprile 2023) Manca sempre meno ai Campionati Europei 2023 di, in scena in Portogallo, nello specifico in quel di Nazaré, a partire dal dal 24 al 28 maggio. Un evento molto importante per l’Italia, la cui preparazione comincerà a tutti gli effetti a partire da domani, giovedì 6 aprile, con un training camp condiviso insieme alladella Romania che si svolgerà a, presso il Planet. Le due compagini saranno impegnate in Abruzzo fino al 12 aprile, alternando allenamenti, partitelle ed altri test utili per presentarsi nella massima condizione di forma possibile alla rassegna continentale. Ricordiamo che le azzurre saranno impegnate in un girone non semplice, quello A, dove affronteranno Germania, Danimarca e Francia nella fase a gironi....

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TelleschiMarco : @SandroSca_rpa Se avete scambiato il calcio per pallamano, non è mica colpa nostra….non ti conviene fare confronti… - petto_netto : Quando non gli permettono di giocare a pallamano tornano a essere una squadra mediocre #juventusinter #inter #bremer #cuadrado - paoli7285 : @GandalfIl Ti sei dimenticato di inserire la squadra di pallamano, ma andiamo avanti augurandoci che tu possa morire male ovviamente - Monicalefede : RT @blusewillis2: Nel 2004, la nazionale di pallamano dello Sri Lanka era in visita in Germania per un programma di scambio sportivo quando… - blusewillis2 : Nel 2004, la nazionale di pallamano dello Sri Lanka era in visita in Germania per un programma di scambio sportivo… -