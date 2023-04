Palermo-Cosenza | probabili formazioni e dove vederla

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I rosanero puntano dritti ai playoff, i calabresi cercano una vittoria che potrebbe significare salvezza matematica.si giocherà lunedì 10 aprile 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Barbera.: LE(3-5-2): Pigliacelli, Matjeu, Buttaro, Graves, Valenti, Gomes, Saric, Segre, Aurelio, Tutino, Soleri. All. Corini(3-5-2): Micai, Martino, Meroni, Rigione, D’Orazio, Marras, Brescianini, Voca, Florenzi, Nasti, Delic. All. VialiIN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn lunedì 10 aprile 2023 alle ore 20.30 Pisa-Cagliari: ...

Cosso di Reggio Calabria Reggina - Venezia arbitro: Abisso diSudtirol - Bari arbitro: Guida di Torre Annunziata Pisa - Cagliari (ore 18) arbitro: La Penna di Roma(ore 20."Essere amato dal pubblico palermitano non è una cosa da poco". Un amore reciproco quello tra l'ex Fausto Silipo e il tifo rosanero, doppio ex di, quest'ultima prossima avversaria delin campionato. Nel capoluogo siciliano l'attaccante di Catanzaro ha giocato dal 1978 al 1982 , prima di passare alnegli ultimi ...

Una vittoria per ritrovare la zona play off, per rilanciare l'entusiasmo e per "vendicare" la sconfitta beffa della partita di andata. Sono tante le motivazioni del Palermo in vista del match col ...