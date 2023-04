Pagelle Juve-Inter 1-1 | Bremer rovina tutto | Dimarco determinante per i nerazzurri

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Derby d’Italia molto combattuto e pieno di scontri quello valido come andata della semifinale di Coppa Italia tra lantus e l’. Sembrava essere vinto dallagrazie a un gol di Cuadrado, ma un errore diall’ultimo istante fa pareggiare l’con Lukaku su rigore.NTUS Perin: 6,5 – Da sicurezza al reparto difensivo e sa guidarlo con esperienza. Gioca solo le partite di Coppa Italia ma è un portiere di grande affidabilità. Gatti: 6 – Gioca con semplicità, reggendo gli urti fisici contro le punte dell’. Non è eccezionale nel coprire suche un paio di volte gli scappa.: 4,5 – Gioca una grande partita da centrale, stoppa un paio di tiri diretti in porta, ma l’errore finale è madornale. Danilo: 7 ...