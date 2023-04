Paganin assurdo | «Lukaku? Stuzzicato! Non ho percepito cori razzisti»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Massimo, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato a proposito del concitato finale di Juventus-Inter, convittima diarrivati da una parte di tifosi bianconeri PERCEZIONE – Queste le parole di: «Io commentavo la partita. I? Non li ho percepiti. Abbiamo le cuffie. Io credo che abbiano stuzzicato il giocatore non in maniera razzista, come ci sta da una parte e dall’altra. Io non hoqualcosa che riguardasse il razzismo. Le critiche fanno parte del gioco. Chi fa questo mestiere deve abituarsi ad essere al centro dell’attenzione ed essere soggetto al pubblico giudizio. Va accettato anche per lo stipendio che prendi, che presuppone che tu sappia gestire un certo tipo di situazioni. Devono crescere anche i ...