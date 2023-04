Paga 10.000 dollari per incontrare una ragazza di OnlyFans e lei gli dà (solo) un abbraccio (Di mercoledì 5 aprile 2023) Forte delusione per un ragazzo che ha Pagato ben 10.000 dollari per incontrare una ragazza che seguiva su OnlyFans. Da lei però ha ricevuto solo un abbraccio. Probabilmente le aspettative erano altre. A raccontare l’accaduto la stessa ragazza che sembra ora utilizzare quei soldi per girare il mondo con il fidanzato. “Nel messaggio della condivisione scrive: “Giro il mondo con il mio fidanzato” “Preparati baby, gireremo il mondo una vacanza alla volta”. Questa la didascalia scelta dalla giovane per condividere la scelta su come utilizzerà i soldi ottenuti dopo aver incontrato un suo fan di OnlyFans. Inoltre ha inserito due foto. A sinistra quella con il ragazzo incontrato, mentre a destra un’immagine che la ritrae in vacanza con il ... Leggi su tpi (Di mercoledì 5 aprile 2023) Forte delusione per un ragazzo che hato ben 10.000perunache seguiva su. Da lei però ha ricevutoun. Probabilmente le aspettative erano altre. A raccontare l’accaduto la stessache sembra ora utilizzare quei soldi per girare il mondo con il fidanzato. “Nel messaggio della condivisione scrive: “Giro il mondo con il mio fidanzato” “Preparati baby, gireremo il mondo una vacanza alla volta”. Questa la didascalia scelta dalla giovane per condividere la scelta su come utilizzerà i soldi ottenuti dopo aver incontrato un suo fan di. Inoltre ha inserito due foto. A sinistra quella con il ragazzo incontrato, mentre a destra un’immagine che la ritrae in vacanza con il ...

