Paesi Baschi | a Vingegaard tappa e maglia gialla Philipsen bis nel GP Escaut

Jonas Vingegaard prende il comando del Giro dei. Il 26enne vincitore del Tour de France 2022 conquista la terza tappa Errenteria - Amasa Villabona (162,8 km) staccando di poco gli altri favoriti sul muro finale e si piazza in testa ...Il danese, vincitore del Tour2022, batte Landa e Mas sul traguardo di Villabona ROMA - Jonas Vingegaard ha vinto la terza tappa del Giro dei, la Errenteria - Villabona di 153,9 chilometri con arrivo in salita. Il 26enne corridore danese della Jumbo - Visma, trionfatore nell'ultimo Tour da France, ha anticipato gli spagnoli ...Tra l'altro la vittoria nei quarti è arrivata contro l'Athletic Bilbao, la squadra simbolo dei vicini: l'andata a Pamplona era terminata 1 - 0 per i padroni di casa, il ritorno si è ...

Giro dei Paesi Baschi 2023: tappa e maglia per Ide Schelling, secondo Sobrero! OA Sport

Pronostico quarta tappa: Sarà la volta buona per Alex Aranburu Continua ad accumulare piazzamenti lo spagnolo, decimo anche nella terza tappa. La gamba sembra esserci e la tappa odierna appare come l ...