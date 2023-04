(Di mercoledì 5 aprile 2023) Il coefficiente di difficoltà nell’arbitraggio di Juventus-Inter era altissimo, ed è stato confermato dalla maxi-rissa nel finale e dopo il triplice fischio.dell’incontro però, Davide, a detta del designatore della Can A e B Gianluca, si è dimostrato all’altezza. Come sbagliarsi. Secondodi Imperia ha saputo fischiare i provvedimenti tecnici e disciplinari nella maniera corretta e ha gestito i minuti finali come da regolamento, cercando, per quanto possibile, di limitare anche i momenti di tensione dopo la fine della gara. Come riporta infatti ladello Sport: “ha rivisto filmati ed episodi e, complessivamente, ritiene che il direttore di gara della prima semifinale di Coppa Italia Juventus-Inter abbia avuto la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Ovviamente Rocchi promuove l'arbitro Massa: 'Condotta opportuna' (Gazzetta) Per fortuna ha ammesso che avrebbe sba… - JulianRoss79 : 10 secondi dopo aver rivisto le immagini ho detto 'Rocchi ovviamente si appiglierá a quello che ha gridato un paio… - InterHubOff : ?? Oltre ai gialli mostrati durante la gara, tutti corretti secondo Rocchi (come il rigore dato in tempo reale), la… - AndreA79zz : Tranquilli fra un po’ faranno trapelate che rocchi è soddisfatto dell’operato dell’arbitro come in campionato dopo… - LvxMeoDvx : Ovviamente è l'ennesimo complotto orchestrato contro la Roma, mi immagino Spalletti, Gravina e Rocchi che fanno un… -

la forza dei lombardi è indiscutibile però con un po' di attenzione in più la squadra ... Battute Errate 15 Sab Group Rubicone: Mazzotti 16, Bellomo 11, Aldini 6, Pascucci 1,7, Nori ......in tribuna all'Olimpico ci sia anche Gianluca, designatore degli arbitri e responsabile Can, per visionare da vicino il ritorno di Mourinho in panchina ed eventuali episodi. Oltre...E le partite clou sonoBrescia, oggi in mano al centrosinistra, e Sondrio, dove il ... dove a luglio 2022 è caduta la giunta del sindaco leghista Angelo, che ora si ripresenta con la ...

Juve-Inter, Rocchi promuove l'arbitro Massa: cartellini tutti corretti La Gazzetta dello Sport

Rocchi ha concordato con l’assegnazione dei cartellini all’interno dei tempi regolamentari, così come con il rigore in favore dell’Inter per fallo di mano di Bremer. Ma è quanto accaduto dopo il ...Sotto la lente d'ingrandimento, ovviamente, il finale burrascoso di gara e quanto accaduto dopo il gol di Lukaku. Rocchi avrebbe giudicato corretti tutti i cartellini assegnati dal direttore di gara.