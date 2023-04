Ostigard: «Pronti a dare battaglia al Milan, ma prima il Lecce» (Di mercoledì 5 aprile 2023) Questa mattina il difensore del Napoli Leo Skiri Ostigard si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli. Tanti gli argomenti trattati: la sconfitta col Milan, il rapporto con la città di Napoli e con mister Spalletti. «Non vorremmo mai perdere, ma siamo già Pronti per la prossima partita, pensiamo solo a quella e vogliamo vincerla. E’ importante rialzarsi e vincere contro il Lecce, anche per preparare al meglio la gara importante col Milan. Siamo Pronti a battagliare contro di loro, ma pensiamo prima al Lecce». Lui però ha segnato una volta al Milan, quando giocava ancora con il Genoa, ormai in Serie B. «Ricordo la partita in Coppa Italia, ho vissuto una bella esperienza, ma ora è ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 aprile 2023) Questa mattina il difensore del Napoli Leo Skirisi è raccontato in una lunga intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli. Tanti gli argomenti trattati: la sconfitta col, il rapporto con la città di Napoli e con mister Spalletti. «Non vorremmo mai perdere, ma siamo giàper la prossima partita, pensiamo solo a quella e vogliamo vincerla. E’ importante rialzarsi e vincere contro il, anche per preparare al meglio la gara importante col. Siamore contro di loro, ma pensiamoal». Lui però ha segnato una volta al, quando giocava ancora con il Genoa, ormai in Serie B. «Ricordo la partita in Coppa Italia, ho vissuto una bella esperienza, ma ora è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Ostigard: «Pronti a dare battaglia al #Milan, ma prima il Lecce» A radio Kiss Kiss : «#Osimhen e #Kvara sono i mi… - NCN_it : Ostigard a Kiss Kiss: “Pronti a dar battaglia al Milan in Champions ma non perdiamo concentrazione: prima c’è il Le… - SeEarn : Ostigard a Kiss Kiss: “Pronti a dar battaglia al Milan in Champions ma non perdiamo concentrazione: prima c’è il Le… - donscott_1 : @Pirichello Noi dobbiamo fare la stessa cosa con Leao e Theo,voglio ostigard e berezsynsky pronti -