"Spalletti sa che vorrei giocare di più, ma sono pronto a lottare per questo grande club". Il difensore del Napoli Leoha accettato le scelte del suo allenatore, si è sistemato alle spalle di Rrahmani e Kim, sa bene che lo spazio è poco ma ha come priorità il bene collettivo: "Con loro siamo grandi amici, ...Intervistaha parlato del momento del Napoli dopo la sconfitta contro il Milan , ... però sono tanti ifortissimi in questa squadra come Lobotka e Di Lorenzo e tutti gli ...... Ndombele - Di Lorenzo - Olivera -- Kim con un gol. L'assenza di Victor Osimhen si ... Ma anche senza di lui il Napoli ha vinto, tanto, e ha segnato, tantissimo e con ben dodici...

Ostigard e i giocatori "incredibili" del Napoli: la rivelazione del difensore Corriere dello Sport

In queste parole di Leo Ostigard, rilasciate a Radio Kiss Kiss ... In allenamenti deve fare i conti con giocatori di qualità, da fermare nei test in famiglia. Per questo capisce bene le difficoltà dei ...Ostigard, i compagni e il sogno scudetto: le sue parole A proposito di elogi, dalla difesa all'attacco c'è un'altra coppia niente male: "Osimhen e Kvaratslhelia sono forse il miglior tandem al mondo.