Ostia ‘invasa’ dai cantieri e strade bloccate | plauso e caos | le reazioni dei cittadini FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Dopo mesi di stop, sono ripartiti isulledi Roma e della sua Provincia ein questi giorni ne è la prova.chiuse o dal traffico limitato, parcheggi spariti e deviazioni che stanno creando non pochi disagi agli automobilisti. Ma il risultato finale sarà sicuramente una maggiore sicurezza stradale e un look migliore, cosa che compensa – almeno in parte – il sacrificio di queste settimane “di passione”. Da qualche giorno asono iniziati i lavori sul lungomare Paolo Toscanelli, con relativa chiusura nel tratto limitrofo a piazza dei Ravennati. Ieri mattina gli operai erano al lavoro nel tratto di carreggiata tra via Aldobrandini e via Giuliano da Sangallo per sistemare il fondo stradale dissestato. I lavori al centro diGli operai stanno anche ...