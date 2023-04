Ospedale di comunità ‘ nell’Ex Parco Degli Ulivi: c’e’ la gara per la Centrale Operativa (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiMoschiano (AV) – La realizzazione dell’ Ospedale di comunità e della casa di comunità presso L’ex Clinica Parco Degli Ulivi riparte con i primi atti di gara che riguardano la Centrale Operativa Territoriale (COT). Dopo anni di attesa e la svolta annunciata dal piano della Giunta Regionale della Campania e dell’Asl di Avellino è stata pubblicata da Soresa la prima delle gare che vedrà realizzato nello stabile di Moschiano da anni abbandonato, sia una Casa di comunità che un Ospedale di comunità e proprio la Centrale Operativa. I tecnici stanno lavorando per redigere il progetto in queste ore che sarà poi oggetto di una ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiMoschiano (AV) – La realizzazione dell’die della casa dipresso L’ex Clinicariparte con i primi atti diche riguardano laTerritoriale (COT). Dopo anni di attesa e la svolta annunciata dal piano della Giunta Regionale della Campania e dell’Asl di Avellino è stata pubblicata da Soresa la prima delle gare che vedrà realizzato nello stabile di Moschiano da anni abbandonato, sia una Casa diche undie proprio la. I tecnici stanno lavorando per redigere il progetto in queste ore che sarà poi oggetto di una ...

