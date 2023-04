Osimhen, spunta una richiesta speciale per la nuova maschera. In arrivo anche una seconda… (Di mercoledì 5 aprile 2023) Victor Osimhen ha ricevuto la sua nuova maschera protettiva, realizzata su misura dopo che aveva smarrito quella precedente. Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha ricevuto una nuova maschera protettiva dopo aver smarrito quella precedente durante il viaggio di ritorno dalla Nazionale. La notizia è stata confermata da Roberto Ruggiero, l’ortopedico che l’ha realizzata, durante un intervento a Radio Crc. La nuova maschera, simile nella forma alla precedente ma più perforata per adattarsi alle modifiche del volto del calciatore, è stata definita una “seconda pelle” e ha reso Osimhen molto soddisfatto. “Nei tagli e nella forma è simile a quella precedente, ma è più perforante perché il calciatore nel volto si è modificato e quindi ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 5 aprile 2023) Victorha ricevuto la suaprotettiva, realizzata su misura dopo che aveva smarrito quella precedente. Victor, attaccante del Napoli, ha ricevuto unaprotettiva dopo aver smarrito quella precedente durante il viaggio di ritorno dalla Nazionale. La notizia è stata confermata da Roberto Ruggiero, l’ortopedico che l’ha realizzata, durante un intervento a Radio Crc. La, simile nella forma alla precedente ma più perforata per adattarsi alle modifiche del volto del calciatore, è stata definita una “seconda pelle” e ha resomolto soddisfatto. “Nei tagli e nella forma è simile a quella precedente, ma è più perforante perché il calciatore nel volto si è modificato e quindi ...

